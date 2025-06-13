Названы полезные для сердца масла

Эксперты из университета Индианы в США поведали, как укрепить сердце. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что линолевая кислота (основная жирная кислота омега-6, содержащаяся в растительных маслах) способна снижать риск развития сердечнососудистых заболеваний и диабета второго типа.

Поясняется, что она содержится преимущественно в маслах из семян, таких как соевое и кукурузное, а также в других растительных продуктах.

Добавляется, что в последнее время потребление данных масел связывают с воспалением и сердечными заболеваниями, но новый опыт выявил противоположный эффект.

Специалисты оценили данные 1 894 людей из наблюдательной когорты, сформированной во время пандемии коронавируса. Подопытным измеряли уровень линолевой кислоты в плазме крови, а также биомаркеры воспаления, уровня глюкозы, инсулина и инсулинорезистентности.

Выяснилось, что у людей с более высоким уровнем линолевой кислоты в организме были снижены уровни глюкозы и инсулина в крови. Кроме этого у них наблюдался более благоприятный показатель HOMA-IR (отражающий инсулинорезистентность).

Отмечается, что потребление линолевой кислоты также снижало уровень С-реактивного белка и сывороточного амилоида – воспалительных протеинов.

Подчеркивается, что подобный полезный эффект ранее был отмечен в других эпидемиологических исследованиях.

Резюмируется, что дальнейшие работы помогут выяснить, может ли целенаправленное повышение потребления линолевой кислоты напрямую влиять на снижение риска этих заболеваний.

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