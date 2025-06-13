Финны поведали о важной пользе похудения

Эксперты из Хельсинкского университета в Финляндии поведали о важности похудения. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что стабильное снижение массы тела в среднем возрасте способно существенно снизить риски хронических заболеваний и даже продлить жизнь.

В опыте участвовали более 23 тысяч людей в возрасте от 30 до 50 лет, наблюдение за которыми велось в течение 12-35 лет.

Подопытных регулярно взвешивали, а также отслеживали состояние их здоровья, изменения в образе жизни и наличие хронических заболеваний.

Отдельное внимание специалисты уделяли тем, кто сумел стабильно снизить вес и удерживать результат в долгосрочной перспективе.

Оказалось, что потеря в среднем 6,5% массы тела значительно снижала риск летального исхода от всех причин, включая инфаркт, инсульт, рак и заболевания легких.

Добавляется, что в эксперименте люди снижали вес без помощи медикаментов или хирургии, а исключительно за счет изменения питания и повышения физической активности.

Резюмируется: «Решающим фактором является именно долговременное удержание достигнутого веса. В отличие от краткосрочных диет, плавное похудение и стабильное поддержание нормальной массы тела дает выраженный профилактический эффект».

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