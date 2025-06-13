В Киеве рассчитывают, что Трамп поможет закончить войну, — МИД

Украина все еще верит, что президент США Дональд Трамп способен завершить полномасштабную войну. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время форума GLOBSEC-2025 в пятницу, 13 июня.



По словам дипломата, он мечтает, чтобы Украина перестала быть темой обсуждений на всех форумах по всему миру, что, в свою очередь, означало бы достижение долгосрочного и всеобъемлющего мира.

«Поэтому мы приветствуем усилия президента Трампа... Мы хотим завершить войну в этом году, и у нас действительно есть шанс ускорить наши мирные усилия», — сказал Сибига.



Министр утвердительно ответил на вопрос о том, важен ли лидер США для достижения мира.

Глава МИД напомнил, что на следующей неделе исполнится 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на полное безусловное прекращение огня. Это была именно инициатива США. Однако для достижения цели — Запад должен оказывать давление на Россию.

«А после этого у нас будет шанс ускорить наши мирные усилия и начать переговоры о более широкой мирной сделке или соглашениях», — отметил Сибига.

Напомним, Трамп выразил разочарование действиями России и Украины.