Трамп пообещал новые удары по Ирану в случае отсутствия соглашения

Иран должен заключить соглашение, если желает избежать следующих запланированных атак Израиля, которые будут еще более жесткими. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth.

Как отметил Трамп, он давал Ирану шанс заключить соглашение и призвал Тегеран «просто сделать это». В то же время угрожал тем, что Штаты производят «лучшее и самое смертоносное» военное оборудование, которым пользуется Израиль.

«Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно произойти. Сейчас они все мертвы, и ситуация будет только ухудшаться! Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими», — добавил он.

Глава Белого дома призвал Тегеран заключить соглашение, чтобы «спасти то», что когда-то было известно как Иранская империя.

«Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, перед тем, как будет поздно», — заявил Трамп.

В 2025-м США и Иран начали серию посредственных переговоров о статусе иранской программы обогащения урана. Вашингтон требовал ее полной остановки, а Тегеран готовил встречное предложение. В конце концов прогресс в диалоге затормозился.

Напомним, Трамп ждет возмездия Израилю со стороны Ирана.