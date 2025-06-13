Россия осудила резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌в комментарии российским пропагандистам в пятницу, 13 июня.

"Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности", - заявил он.

Песков заверил, что российский лидер Владимир Путин получает доклады о событиях, происходящих между странами.

"Пу‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌тин в режиме реального времени по линии министерства обороны РФ, службы внешней разведки и министерства иностранных дел получает доклады о событиях, происходящих в регионе", - сказал представитель Кремля.

Тем временем МИД РФ выступил с заявлением, в котором решительно осудил эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к таким преступлениям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности", - цинично заявили в ведомстве Сергея Лаврова.

Напомним, Израиль нанес мощные удары по ядерным объектам Ирана и ждет «ответку».