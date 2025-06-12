Американцы поведали об уникальной пользе миндаля

Эксперты из Института Лайнуса Полинга и Колледжа здравоохранения при университете Орегон в США поведали об уникальной пользе миндаля. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его ежедневное употребление способно снижать уровень плохого холестерина в крови, сокращая риск развития сердечнососудистых заболеваний.

В опыте участвовали взрослые люди с диагностированным метаболическим синдромом, то есть состоянием, характеризующимся абдоминальным ожирением, высоким кровяным давлением, повышенным уровнем сахара в крови, сниженным «хорошим» холестерином и высоким уровнем триглицеридов.

Подопытных поделили на две группы: одна в течение двенадцати недель ежедневно съедала около 45 орехов миндаля (эквивалент 320 килокалорий), другая получала то же количество калорий в виде крекеров.

Спустя четыре недели у добровольцев первой группы зафиксировали рост уровня витамина E – это сильный антиоксидант, который помогает защитить клетки от повреждений свободными радикалами (нестабильными молекулами).

У людей, потреблявших миндаль, наблюдалось снижение уровня общего и «плохого» холестерина, способного формировать бляшки на стенках сосудов.

Также были отмечены положительные изменения в состоянии кишечника и уменьшение окружности талии.

Американцы говорят, дефицит витамина E встречается у многих людей, и регулярное потребление миндаля способно помочь восполнить этот пробел в рационе.

Ученые советуют включать орехи в повседневный рацион людям без противопоказаний, особенно тем, кто подвержен риску сердечнососудистых заболеваний.

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