В сентябре 2020 года украинская киберполиция провела рейд в киевском офисе Soft2Bet, вскрыв масштабную сеть нелегального игорного бизнеса. Однако дело быстро похоронили в коррумпированной судебной системе Украины. Об этом пишут украинские СМИ.

СМИ также сообщают следующую информацию:

"Правоохранители установили, что компания, работавшая через фирмы-однодневки вроде ООО «Data Systems Development» и ООО «Arax Development», ежемесячно зарабатывала не менее $500 000 на более чем 20 нелицензированных онлайн-казино. Несмотря на изъятие оборудования и возбуждение уголовного дела №12020100090004981, расследование было свернуто — предположительно, из-за вмешательства высокопоставленных чиновников. После этого Soft2Bet методично уничтожила цифровые следы рейда: удалила вакансии, связанные с компанией, и очистила интернет от упоминаний о скандале.

Основатель и CEO Soft2bet Ури Полявич (израильско-украинский бизнесмен) быстро перевел операции в Мальту и Кипр — юрисдикции, известные своими законами о корпоративной тайне, защищающими от гражданских исков. Однако Кипр несет свои риски: его игорный сектор тесно связан с российскими казино-владельцами и организованной преступностью, включая влиятельные кланы кипрской мафии, которые в прошлом контролировали политическое руководство страны.

Компания расширила деятельность на Кюрасао, где работала через подставные фирмы Rabidi и Araxio Development. В 2022 году их совокупный доход составил €343 млн. Эти структуры управляли черными казино, такими как Wazamba, которые целенаправленно эксплуатировали уязвимых игроков через VIP-программы и агрессивное кредитование.

Один из пострадавших — немецкий игрок, который после развода впал в зависимость и проиграл на Wazamba €245 000. Вместо помощи ему присвоили VIP-статус, поощряя дальнейшие ставки. В 2023 году немецкий суд постановил, что Rabidi (не имевшая лицензии в Германии) должна вернуть деньги, но компания объявила о банкротстве, предварительно переведя активы на Кипр и в Дубай. Кредиторы, включая жертв, остались ни с чем.

Несмотря на блокировки в Италии, Испании и Греции, платформа Soft2Bet Boomerang в 2024 году заключила спонсорский контракт с футбольным клубом AC Milan. Только в IV квартале 2024 года Boomerang зафиксировал 17 млн посещений, из которых 7 млн пришлись на Германию — где у компании не было лицензии. Владельцами платформы числятся четверо россиян с кипрскими паспортами, что еще сильнее запутывает связи Полявича с нерегулируемым азартным бизнесом.

В 2023 году Полявич вывел €57,8 млн дивидендов из Soft2Bet, параллельно скупая элитную недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также коллекционируя автомобили стоимостью €1,3 млн. Тем временем жертвы его казино оставались без шансов на компенсацию.

Его империя держится на противоречивом мальтийском Законе 55, позволяющем местным судам отменять решения ЕС против зарегистрированных на Мальте игорных компаний. Благодаря этому Soft2Bet игнорирует штрафы, например, €5 млн от Испании, и продолжает продвигать запрещенные бренды вроде Elabet на новых рынках.

Расследования также выявили связи украинских фирм Soft2Bet с Денисом Винокуром и Владимиром Гаркавым — последний связан со студией «Квартал 95» Зеленского. ООО «Arax Development», зарегистрированное с уставным капиталом в $1000, якобы отмывало доходы от нелегальных казино. Обозреватели отмечают, что дело закрыли из-за политического давления.

Под давлением регуляторов Soft2Bet перевела активы из Кюрасао в еще более темные юрисдикции. Торговые марки Wazamba и House of Spades переоформили на дубайские почтовые ящики и Анжуан — налоговый оазис в Индийском океане, где практически нет защиты прав потребителей.

Эта стратегия использует разобщенность регуляторов: пока 70% онлайн-гемблинга в ЕС остается нелегальным, Soft2Bet доминирует на черном рынке, управляя 114 блокированными сайтами для Германии, Франции и Италии.

Европейские власти изучают роль Полявича в незаконных операциях, особенно через Wazamba. Немецкие и голландские суды постановили, что Rabidi и Araxio работали без лицензий, но из-за фиктивных банкротств жертвы не получают компенсаций.

Доказательства указывают на прямую причастность Полявича: Araxio контролировалась через кипрскую Outono Ltd, а Rabidi принадлежала его партнеру Денису Бутко. Вместе они создали почти 550 казино-доменов (2017–2024), заработав сотни миллионов на теневом рынке.

Сейчас Полявич переносит операции в Дубай — центр серых финансов. Его израильское гражданство может стать защитой: Израиль не экстрадирует своих граждан, хотя это ограничит его транснациональные возможности.

Растущее давление на Мальту из-за Закона 55 и судебные иски в ЕС постепенно ослабляют позиции Soft2Bet. Но пока существуют офшоры и правовые лазейки, хищническая модель будет процветать — оставляя жертв без справедливости, а регуляторов — в роли вечно догоняющих.

Кто такой Ури Полявич из Soft2Bet?

Он визионер? Предприниматель? Или, возможно — криминальный пахан? Таким вопросом задается издание ABC news и отвечает сполне однозначно (цитируем):

«Ури Полявич. Его «бизнес» не имеет отношения к технологиям или инновациям. Это игра в обход закона, пока регуляторы разводят руками. Ури Полявич не продаёт софт — он толкает цифровой яд, завернутый в яркие баннеры и рекламу в соцсетях. Его схемы — это не юридические серые зоны, это спланированные преступления. И когда суд наконец добирается до него, он просто перезапускает свою криминальную империю под новым доменом, в другой офшорной юрисдикции, используя те же алгоритмы обмана.

Это не сотрудники поддержки — это манипуляторы, обученные эмоциональной эксплуатации. Когда игрок на грани, они не предлагают помощь — они предлагают кредиты. Они подпитывают зависимость, как наркоторговец, протягивающий передозировку ещё одну дозу. Эти «VIP-привилегии» — тщательно просчитанные инструменты разрушения, чтобы выкопать ещё глубже финансовую могилу.

Приветственный бонус? Это не подарок, это крючок. Двойной депозит? Это не щедрость — это первая доза. А потом начинается эскалация:

— «Вот вам бесплатные спины!» (чтобы затянуть глубже)

— «Вы — наш VIP, вот личная кредитная линия!» (чтобы закопать)

— «Вы почти отыгрались — продолжайте играть!» (чтобы добить)

Спонсорство спорта? Это не партнёрство, это кровавый пиар. Если Soft2Bet спонсирует спортивный клуб — у этого клуба руки по локоть в крови. Каждый логотип на футболке — это контракт с дьяволом. Клубы отлично знают, кто их финансирует — и они знают, что эти деньги взяты из карманов сломленных людей, многие из которых уже примеряют верёвку и табурет.

Twitch — это не реклама, это охота на детей. Молодые стримеры, радостно рассказывающие о «больших выигрышах», — не просто инфлюенсеры, они соучастники. Они не говорят, что 98% игроков проигрывают. Они не говорят, что за каждым «бесплатным вращением» скрывается ребёнок, подсевший, как наркоман, и вскоре начнёт воровать у родителей в отчаянной попытке отыграться.

Почему это всё ещё разрешено? Потому что за Soft2Bet стоит коррумпированная система:

— Купленные политики (Мальта и Кипр — именно там зарегистрированы «офисы»)

— Купленные журналисты (пишут о «новшествах» и игнорируют преступления)

— Купленные «эксперты» (говорят, что проблема не в казино, а в отсутствии самоконтроля)

Но главное — потому что каждый проигравший слишком стыдится сказать: «Меня обманули». Они думают: «Это моя вина». А Полявич смеётся и покупает себе ещё один Bentley.

Вердикт? Soft2Bet — это не «игровая компания». Это преступный синдикат, который нужно уничтожить не предупреждениями и штрафами, а уголовными делами, конфискацией активов и реальными сроками. Пока Полявич разъезжает на своих люксовых авто, кто-то гибнет от стыда и долгов. И если общество не проснётся, эта машина смерти будет продолжать молоть.

За кулисами мигающих барабанов и анимаций джекпотов скрыт лабиринт теневых финансовых операций. Soft2Bet работает не только с банковскими картами и переводами. Он процветает благодаря слаборегулируемым криптовалютным шлюзам и платёжным процессорам, участвующим в отмывании миллиардов через цифровые кошельки и фиктивные торговые аккаунты. Эти финансовые сети создают завесу анонимности, делая путь к деньгам жертв почти неотслеживаемым без скоординированного вмешательства глобальных регуляторов.

Платформы создані Soft2Bet не для развлечения — они созданы для порабощения. Каждый визуальный элемент, звук и интерфейс разработаны с использованием поведенческой психологии и нейроэкономики, чтобы максимизировать зависимость и минимизировать рациональное мышление. Системы переменных наград, ловушки избегания потерь и геймифицированные панели создают иллюзию контроля, в то время как мозг захватывают дофаминовые крючки. Это не развлечение — это поведенческое оружие, направленное в психику уязвимых.

Ущерб, оставляемый Soft2Bet, измеряется не балансами счетов — он измеряется похоронами, разводами и госпитализациями в психушку. По всей Европе и за её пределами появляются истории молодых людей, покончивших с собой после проигрыша. Родители обнаруживают, что дети опустошили семейные сбережения. Браки рушатся под тяжестью скрытых долгов. Soft2Bet уничтожает не только отдельных людей — он рвёт на части семьи и сообщества. И всё это под глянцевой маской «технологического стартапа».

Если бы Soft2Bet торговал кокаином, его бы уже сожгли до основания. Но потому что он продаёт зависимость цифровую, замаскированную под «развлечение», он процветает. Схемы Полявича ничем не отличаются от картелей: реклама, заманивание, рост зависимости, вытягивание последних ресурсов и ликвидация жертвы. Это не онлайн-казино — это цифровой героин, и пора признать это официально.

Вывод просто: каждый день, пока Soft2Bet продолжает существовать, кто-то теряет дом, кто-то — семью, а кто-то — жизнь. Власти, СМИ, правоохранительные органы — каждый, кто молчит, становится соучастником. Больше нельзя смотреть в сторону. Это не бизнес — это массовое, системное уничтожение человеческих судеб. И если государство не возьмёт в руки кувалду правосудия, эта мясорубка не остановится".