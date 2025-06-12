Диетолог рассказала о небывалой пользе пророщенных семян

Российский диетолог Елена Соломатина поведала о небывалой пользе пророщенных семян. Она объяснила, что их следует включить в свой рацион питания, так как они содержат более высокую концентрацию полезных веществ, чем сухие зерна.

По словам медика, полезные элементы в сухом семени законсервированы внутри.

Добавляется, что в ходе прорастания эти вещества высвобождаются оттуда.

Также там образуются ферменты, которые необходимы людям для усвоения всех витаминов, микро- и макроэлементов.

Сказано: «Употреблять можно любые пророщенные семена. Например, гречка богата магнием, овес – витаминами группы В, в льне много омега-3 жирных кислот, а в сое – аминокислот».

Говорится, что их лучше есть сырыми, чтобы получить всю пользу, например, добавлять в салат или суп.

Впрочем, специалист призвала отказаться от них людям с индивидуальной непереносимостью и болезнями желудочно-кишечного тракта.

До этого ученые уже установили, что мука из пророщенных зерен обогащает хлеб полезными веществами. Герминация (процесс проращивания зерна) активирует природные ферменты и улучшает его состав. В результате возрастает содержание антиоксидантов, устойчивого крахмала и биоактивных соединений, улучшается усвояемость питательных веществ.

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