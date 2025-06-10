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Новости > ЕС может на четверть снизить «потолок цен» на российскую нефть, — FT

ЕС может на четверть снизить «потолок цен» на российскую нефть, — FT

Александр Панько
10.06.25 16:53
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ЕС может на четверть снизить «потолок цен» на российскую нефть, — FT

Европейская комиссия может предложить снизить «потолок цен» на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и запретить использование инфраструктуры «Северного потока» в рамках 18-го пакета санкций против РФ, сообщает Financinal Times.

По данным источников издания, исполнительный орган ЕС, кроме этого, хочет запретить членам блока использовать любую российскую энергетическую инфраструктуру.

В случае поддержки ограничений государствами-членами, будет также расширен перечень подсанкционных российских банков и судов теневого флота, который использует РФ для обхода ограничений ЕС.

Кроме новых санкций для Москвы, предложение Еврокомиссии, по данным издания, также будет включать гарантии, которые помогут защитить Бельгию, где заморожено 190 миллиардов евро активов российского центрального банка, от судебных исков со стороны России, в соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением между двумя странами.

Журналисты напоминают, что санкционное предложение Европейской комиссии должно быть поддержано всеми странами-членами ЕС. В то же время, Словакия и Венгрия ранее заявляли, что могут выступить против дополнительных санкций, что потенциально усложнит переговоры.

Вместе с тем, собеседники FT настроены оптимистично относительно достижения согласия по пакету санкций до конца июля, поскольку им удалось убедить Венгрию отказаться от блокирования предыдущих санкционных пакетов.

Напомним, в России прогнозируют крах нефтегазовой экономики.

Тэги: Евросоюз, Россия, нефть, цены

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