Украина ведет переговоры с США о покупке оружия

Украина получает от США пакеты военной помощи. Также проходят активные переговоры по покупке американского оружия. Об этом сказал представитель МИД Георгий Тихий на брифинге во вторник, 10 июня.

«Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами по поводу закупки американского оружия. Украина готова покупать американское оружие, в том числе противовоздушную оборону, Patriot, другие средства, которые мы от Соединенных Штатов все эти годы получаем», — заявил он.

Тихий выразил благодарность Америке за всю оказанную помощь.

«Мы готовы закупать американское оружие, из разных источников, с разных ресурсов, финансирования. И этот диалог активно идет между Украиной и США», — отметил он.

А отвечая на вопрос, поступают ли от США сейчас пакеты помощи, представитель сказал: «Насколько мне известно, они на данный момент поступают».

«„Активный разговор“ с США о том, чтобы закупать оружие, касается, в том числе, кстати, в рамках фонда, созданного в рамках соглашения о минеральных ресурсах», — добавил Георгий Тихий.

Напомним, СМИ оценили вероятность остановки разведданных от США.