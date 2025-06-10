Австралийцы поведали, как с нами разговаривают собаки

Эксперты из университета Мельбурна в Австралии узнали о собаках кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные разговаривают с нами.

По словам ученых, люди инстинктивно изменяют стиль речи при общении с собаками, используя более высокий тон, замедленный ритм и повторяющиеся фразы, то есть делают это будто с младенцами. Подобный стиль, называемый doggerel, активирует у собак зоны мозга, отвечающие за привязанность.

Впрочем, подчеркивается, что вербальное общение – только малая часть взаимодействия.

Специалисты выделяют не менее десяти различных способов, которыми человек говорит с собакой: от команд до разговоров «по душам» и утешительных фраз во время грозы.

Сказано: «Мы часто наделяем питомцев голосом, говорим от их имени и даже копируем их поведение, играя в собачьи поклоны и подражая лаям».

Добавляется: «В то же время, животные тоже активно выражают свои эмоции: отводят взгляд, облизываются, зевают или отходят подальше. Это признаки того, что собака испытывает дискомфорт. Если такие сигналы игнорируются, собаки могут начать рычать или кусаться, чтобы добиться реакции».

Важно помнить, что современное понимание благополучия животных основано на уважении их права на выбор. Так, не все собаки хотят, чтобы их гладили незнакомцы, и это важно учитывать, особенно при обучении детей взаимодействию с животными.

Резюмируется: «Понимание собачьего языка тела дает возможность выстраивать более глубокие и уважительные отношения с питомцами. Секрет не в том, чтобы научить собаку говорить, а в том, чтобы научиться ее слушать».

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