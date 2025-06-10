Во Франции подросток зарезал смотрительницу коллежа

Во французском департаменте Верхняя Марна произошло жуткое преступление. Тут 15-летний ученик напал с ножом на смотрительницу коллежа.

Увы, женщина не выжила.

Инцидент произошел во время проверки сумок.

После этого подросток был задержан сотрудниками жандармерии.

Пока мотив его действий не известен.

Добавим, что министр образования Франции Элизабет Борн в социальной сети X уже выразила поддержку близким жертвы и заявила, что хочет прибыть на место трагедии.

Ранее появились новые подробности бойни в австрийской школе.