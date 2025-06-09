Озвучена текущая ситуация с гепатитом А в Киеве

Главный государственный санитарный врач Киев, генеральный директор Киевского городского центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины Сергей Чумак поведал о нынешней ситуации с гепатитом А в украинской столице. Его цитирует «Укринформ».

Сообщается, что на воскресенье, 8 июня, в городе было зарегистрировано 93 случая этой заразы, из них 41 был выявлен среди детей.

Сейчас, по его словам, наблюдается снижение активности заболевания.

Указывается на то, что новые случаи преимущественно связаны с бытовыми контактами, когда люди заразились в домашних условиях после контакта с больными.

Информируется, что были проработаны все возможные пути передачи инфекции: пищевые продукты, вода, в том числе централизованное водоснабжение, бюветы, бутилированная вода, а также водоемы в районе.

Отмечается, что, согласно полученным результатам, вода соответствует нормам Госсанпина.

Говорится, что за время работы мобильных пунктов тестирования протестировали 776 человек, из них семнадцать получили положительный результат.

Резюмируется, что вакцинация против гепатита А в нашей стране является рекомендованной, но не входит в обязательный календарь прививок, и дефицита вакцины от заразы на сегодня нет.

Ранее в Европе зафиксирована вспышка гепатита из-за голубики.