Из-за непогоды в Украине остались без электроэнергии сотни населенных пунктов

Накануне в Украине серьезно бушевала непогода. О последствиях поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что из-за козней небесной канцелярии (сильный ветер, грозы и град) были полностью или частично были обесточены 508 населенных пунктов в девяти областях.

Добавляется, что бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

Кроме этого стало известно, что сегодня возросло потребление электроэнергии. На утро понедельника, 9 июня, его уровень был на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день, в пятницу, 6 июня.

По словам экспертов, причины этому – традиционный рост энергопотребления в начале недели, а также облачная погода в нескольких регионах, что приводит к более низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций.

В воскресенье, 8 июня, суточный максимум потребления, зафиксированный вечером, был на 3,5% выше, чем максимум предыдущего воскресенья, 1 июня. Причина – жаркая погода, побудившая потребителей к использованию кондиционеров.

Резюмируется: «Сегодня активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10-00 до 18:-00».

Ранее в конце прошлой недели в Киеве зафиксировали ряд температурных рекордов.