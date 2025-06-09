В конце прошлой недели в Киеве зафиксировали ряд температурных рекордов

Эксперты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского говорят, что в конце прошлой недели, 6-8 июня, в Киеве зафиксировали сразу пять температурных рекордов. Специалисты небесной канцелярии поведали об аномальной погода в украинской столице.

Говорится, что среднесуточная температура воздуха в пятницу стала самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 24,9 градуса тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 1956-го года на 0,2 градуса, а климатическую норму аж на 6,5 градусов.

При этом минимальная температура воздуха в субботу не опустилась ниже 19,9 градусов, что на 0,7 градуса больше, чем было в 2014-м году.

Добавляется, что среднесуточная температура воздуха в этот день оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 26,2 градуса тепла, что превысило предыдущий рекорд 2011-го года на 1,5 градуса, а климатическую норму сразу на 7,2 градуса.

Сказано, что минимальная температура воздуха в воскресенье не опустилась ниже 20,4 градусов тепла, что на 1,8 градуса превысило предыдущий рекорд 2011-го года.

Также вчера максимальная температура воздуха после полудня достигла 31,4 градусов, что на 0,1 градуса выше, чем в 2011-м году.

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