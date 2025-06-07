Обнаружена неожиданная причина ревности

Эксперты из университета Монтаны в США выявили неожиданную причину ревности. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что проблемы со сном способны усиливать чувство ревности и снижать уверенность в романтических отношениях, особенно у людей с тревожным типом привязанности.

В опыте участвовали 68 молодых людей, которые в течение двух недель ежедневно заполняли опросники, оценивая свое эмоциональное состояние, поведение и качество сна. Также они прошли анкетирование по стилю привязанности.

Оказалось, что тревожная привязанность (склонность к неуверенности в отношениях и страху быть отвергнутым) была связана с более низким качеством сна.

Добавляется, что у таких людей наблюдалась усиленная реакция в виде чувства ревности наутро после ночи плохого сна, а у подопытных с другим стилем привязанности этот эффект не был выражен.

Ученые говорят: «Примечательно, что плохой сон не всегда вызывал негативные эмоции. Все зависело от индивидуальных особенностей».

Информируется, что качественный сон – основа психоэмоционального здоровья.

Резюмируется, что по данным Американской академии медицины сна, взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. При этом важно не только количество, но и регулярность, непрерывность и комфорт сна.

Ранее канадцы опровергли популярный миф о здоровом сне.