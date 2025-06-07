Под Киевом мужчина более года насиловал собственную дочь

В Киевской области осудили 41-летнего мужчину, который более года совершал сексуальное насилие в отношении своей малолетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

В июне 2023 года правоохранители получили сообщение от представителей по делам детей о том, что в Броварском районе отец совершает насилие в отношении своей дочери. Семья девочки стояла на учете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах и ранее привлекала внимание ювенальных служб.

В ходе расследования выяснили, что местный житель Киевщины в период с 2021 по февраль 2022 года неоднократно насиловал свою 13-летнюю дочь.

Школьница не сразу призналась в том, что пережила сексуальное насилие. Пострадавшей оказывали психологическую помощь и вместе с другими детьми изъяли из семьи.

Позже факт изнасилования подростка подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Суд признал ее 41-летнего отца виновным в изнасиловании. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Кроме того, данные о преступнике внесли в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Напомним, на Киевщине мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.