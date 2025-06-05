На Бали ввели достаточно странный запрет

Весьма странный запрет ввели на острове Бали (Индонезия). Сделал это губернатор Вайан Костер.

Чиновник сообщил о запрете на производство бутылок для воды объемом менее одного литра.

Сделано это с целью решить растущую проблему отходов на острове.

Глава острова созвал производителей бутилированной воды на встречу в Денпасаре, чтобы объявить о новой политике запрета на производство бутылок для воды объемом менее одного литра, которая должна вступить в силу в январе следующего года.

Он отметил: «Чтобы сохранить окружающую среду и экосистему Бали, производство бутилированной воды объемом менее одного литра должно быть прекращено. Я приказываю немедленно прекратить производство, а предприятия должны распродать оставшиеся запасы, чтобы к следующему году на Бали не было ни одной бутылки объемом менее одного литра».

Добавляется при этом, что практически все местные свалки заполнены до предела, причем большая часть отходов состоит из одноразового пластика, особенно бутылок из-под воды.

Сказано: «Бали привлекает множество туристов своей прекрасной экосистемой и культурой. Если окружающая среда будет повреждена, никто больше не захочет сюда приезжать, ни туристы, ни инвесторы. Без туризма не будет экономического роста».

Резюмируется, что новая политика получила полную поддержку центрального правительства.

Ранее популярный туристический остров серьезно ужесточил правила для туристов.