Стало известно, в каком регионе США усилят свое военное присутствие

США собираются усилить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет после встречи министров обороны стран НАТО.

Чиновник сказал: «Для США единственным ответственным вариантом будет постоянный пересмотр размещения сил. Это именно то, что мы делали».

Добавляется: «Наша оборонная стратегия ясно определяет, что мы намерены защищать нашу южную границу и закрыть ее. Обеспечить, что мы должным образом переместимся в Индо-Тихоокеанский регион и восстановим там сдерживание. Мы увеличим распределение бремени по всему миру, США не могут быть всюду одновременно, мы и не должны».

Резюмируется: «Кроме этого будет разумным нам пересматривать размещение сил в реальном времени».

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