В столичном ТЦК произошел конфликт во время отправки мобилизованных

В Киеве на одном из пунктов сбора мобилизованных вспыхнул конфликт во время подготовки к отправке в учебные центры. Ситуацию взяли под контроль правоохранители, а представители столичного ТЦК предоставили разъяснения. Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП в Facebook.

В видео, которое активно распространяется в сети, видно, как несколько мужчин вступают в словесный конфликт с военными, пытаются заблокировать дверь и призывают других вооружиться палками, чтобы прорваться наружу. Затем в помещение заходят правоохранители.

В территориальном центре комплектования подтвердили, что на самом деле имели место беспорядки, которые возникли во время подготовки команд к отправке мобилизованных граждан в учебные центры.

В ТЦК заявили, что на место происшествия оперативно прибыли правоохранители, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

«Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом. В дальнейшем граждане призванные по мобилизации были направлены в учебные центры в соответствии с распределением команд», — говорится в официальном заявлении.

После инцидента граждан, которые были призваны по мобилизации, все же отправили в учебные центры согласно установленным распределениям.

В командовании призывают граждан быть объективными, проверять информацию и воздерживаться от распространения недостоверных сообщений, которые могут разжигать панику.

Напомним, на Закарпатье прямо в военкомате умер мужчина.