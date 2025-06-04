Стало известно об уникальной пользе фасоли

Эксперты из Иллинойсского технологического института в США поведали о небывалой пользе фасоли. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ее регулярное употребление снижает риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа.

Оказалось, что съедание одной чашки фасоли в день способствует улучшению уровня холестерина и снижению воспаления.

Опыт длился двенадцать недель, в нем брали участие 72 человека с преддиабетом.

Сообщается, что у тех, кто ел нут, значительно снизился общий холестерин, а у людей, употреблявших черную фасоль, уменьшился уровень маркера воспаления – интерлейкина-6.

Подчеркивается, что при этом изменений в уровне глюкозы не наблюдалось.

Ученые рассказали: «Люди с преддиабетом часто сталкиваются с нарушением липидного обмена и хроническим воспалением, что повышает риск сердечнососудистых заболеваний и диабета. Наше исследование подтвердило, что фасоль может быть простым и доступным способом улучшить эти показатели».

Ранее была выявлена важная польза острой пищи.