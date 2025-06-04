Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американский профессор рассказал, как спастись от клещей

Американский профессор рассказал, как спастись от клещей

Агата Кловская
04.06.25 16:28
259
Американский профессор рассказал, как спастись от клещей

Профессор из университета Род-Айленда в США и директор Центра трансмиссивных заболеваний и Ресурсного центра TickEncounter Томас Мазер рассказал, как спастись от клещей. По его словам, есть несколько нюансов.

Ученый напомнил, что эти опасные паукообразные, живущие в высокой траве, способны переносить возбудителей различных заболеваний, таких как болезнь Лайма (клещевой бабезиоз). Данное заболевание поражает кожу, суставы и нервную систему, а после перенесенной инфекции также повышается риск слабоумия и паралича периферических нервов.

Для того, чтобы снизить риск прикрепления клещей к коже, американец советует использовать репелленты от насекомых, избегать лесистых и кустарниковых местностей с высокой травой и тщательно проверять одежду на наличие насекомых.

Еще одним эффективным способом является принятие душа сразу после прогулки на свежем воздухе.

Говорится, что клещи сначала тратят некоторое время на поиск подходящего места для укуса и присасывания. Для заражения болезнью Лайма требуется еще 24-36 часов.

Уверяется, что своевременный душ позволяет устранить угрозу заранее.

Ранее ученые установили, людей с какой группой крови чаще всего кусают клещи.

Тэги: здоровье, мир, клещи

Комментарии

Статьи

04.06.25 17:44

Украинская компания Proxima Research работала на Россию во время войны?

Автор: Ганна Гнесь, для «Фраза»

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.06.25 16:40

В России каждый сможет понюхать, чем пахнет Путин

04.06.25 16:07

Ученые заявили, что птицы… массово употребляют алкоголь

04.06.25 15:46

Стало известно об уникальной пользе фасоли

04.06.25 15:20

В NASA рассказали о Марсе кое-что любопытное

04.06.25 15:17

В Кремле открыто говорят о стремлении уничтожить Украину, — ISW

04.06.25 14:40

Глава Пентагона впервые не примет участие в встрече «Рамштайн», — Politico

04.06.25 14:09

Украина оказалась среди лидеров по экспорту органической продукции в ЕС

04.06.25 13:49

Орбан заявил, что не допустит вступления Украины в ЕС

04.06.25 13:29

Трамп весьма неожиданно высказался о Си Цзиньпине

04.06.25 15:17

В Кремле открыто говорят о стремлении уничтожить Украину, — ISW

04.06.25 13:22

Генштаб ВСУ подтвердил ликвидацию 41 самолета РФ

04.06.25 11:44

Ермак раскрыл детали встречи с командой Трампа

04.06.25 11:23

Медведев проговорился об истинных целях России в Украине. В окружении Трампа отреагировали

04.06.25 10:47

Сырский озвучил потери России с начала года

04.06.25 08:04

Белый дом сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

03.06.25 13:31

Из-за массированных атак РФ в Украине может возникнуть дефицит газа

03.06.25 12:48

Украина предложила организовать встречу Зеленского и Путина: Умеров назвал дедлайн

03.06.25 11:53

РФ готовит месть Украине за «Паутину», — NYT

03.06.25 09:47

Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского, Путина и Трампа в Турции

29.05.25 14:44

В Кремле сообщили об угрозах в адрес семьи Мединского

29.05.25 11:48

Войска России готовы атаковать Сумщину, — ГПСУ

30.05.25 12:13

Американцы нашли в нашей Солнечной системе кое-что странное

30.05.25 16:02

50Avenue: скандальный ЖК хотят незаконно построить над метро Шулявская, СМИ разбирались, кто за этим стоит

30.05.25 12:36

Ученые создали уникальный препарат для продления жизни

30.05.25 16:50

Трамп жестко наехал на Китай

30.05.25 15:12

Россия назвала условие для встречи Зеленского, Путина и Трампа

30.05.25 13:30

Озвучены текущие темпы весенней посевной в Украине

30.05.25 13:44

Мир в Украине наступит после Путина, но есть «промежуточное решение», — Зеленский

30.05.25 16:17

Шмыгаль рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону

Фото и Видео
Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов
Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов
Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов
Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов
Сырский озвучил потери России с начала года
Сырский озвучил потери России с начала года
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
В Белом доме появился зловещий портрет Трампа
В Белом доме появился зловещий портрет Трампа
Обрушившийся ледник уничтожил деревню в Швейцарии
Обрушившийся ледник уничтожил деревню в Швейцарии
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди