Американский профессор рассказал, как спастись от клещей

Профессор из университета Род-Айленда в США и директор Центра трансмиссивных заболеваний и Ресурсного центра TickEncounter Томас Мазер рассказал, как спастись от клещей. По его словам, есть несколько нюансов.

Ученый напомнил, что эти опасные паукообразные, живущие в высокой траве, способны переносить возбудителей различных заболеваний, таких как болезнь Лайма (клещевой бабезиоз). Данное заболевание поражает кожу, суставы и нервную систему, а после перенесенной инфекции также повышается риск слабоумия и паралича периферических нервов.

Для того, чтобы снизить риск прикрепления клещей к коже, американец советует использовать репелленты от насекомых, избегать лесистых и кустарниковых местностей с высокой травой и тщательно проверять одежду на наличие насекомых.

Еще одним эффективным способом является принятие душа сразу после прогулки на свежем воздухе.

Говорится, что клещи сначала тратят некоторое время на поиск подходящего места для укуса и присасывания. Для заражения болезнью Лайма требуется еще 24-36 часов.

Уверяется, что своевременный душ позволяет устранить угрозу заранее.

Ранее ученые установили, людей с какой группой крови чаще всего кусают клещи.