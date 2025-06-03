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Новости > Генсек НАТО сделал заявление о военном присутствии США в Европе

Генсек НАТО сделал заявление о военном присутствии США в Европе

Александр Панько
03.06.25 15:28
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Генсек НАТО сделал заявление о военном присутствии США в Европе

Соединенные Штаты Америки до сих пор преданы НАТО и в перспективе военное присутствие американцев в Европе не уменьшится, уверен Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Об этом он заявил на брифинге в Вильнюсе, где проходит саммит государств восточного и северного флангов НАТО. Так, отвечая на вопрос о том, чего ожидать в дальнейшем в ситуации, когда США уменьшили свой «фокус» внимания на Европе, Рютте выразил уверенность, что американское военное присутствие в регионе только усилится.

По его словам, с января он постоянно слышит два вопроса от европейских союзников, первый из них — до сих пор ли США преданы НАТО?

«Ответ: да. И НАТО, и Статье 5-й. Это много раз повторялось президентом Трампом на многих встречах. Итак, мое единственное предложение для европейских друзей — это включить телевизор и услышать как они это говорят. Но ожидание какое у них? Это то, что мы больше будем тратить на собственную оборону. Потому что честно выровнять наши расходы с американскими расходами», — отметил Рютте.

Второй вопрос, по словам генсека НАТО, — могут ли США вывести свои войска из Европы?

«Нет никаких индикаторов об этом. Но мы знаем, что Америка вместе с Европой также должна беспокоиться о Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанском регионе. И это логично, что в течение времени, когда мы будем наращивать свои возможности, США будут больше фокусироваться на Азии. Но в долгосрочной перспективе, я уверен, что будет серьезное конвенционное присутствие американцев в Европе вместе с ядерным зонтиком, который будет гарантировать нашу свободу. Будет серьезное, прочное конвенционное присутствие США в Европе. В этом нет сомнений», — добавил генсек НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда также поддерживает мнение, что США не оставят европейские страны.

«Я имел возможность несколько раз говорить с президентом США Дональдом Трампом в течение последних 6-7 месяцев. Я также говорил с его министрами, особенно с министром обороны Питом Хегсетом. И у меня нет никакой информации о каких-либо идеях о выводе американских военных сил, армии США из нашей части Европы, с восточного фланга», — сказал Дуда.

Напомним, США планируют отказаться от командования силами НАТО в Европе.

Тэги: США, Европа, НАТО, Марк Рютте

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