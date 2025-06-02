Раскрыт секрет кошачьего мурлыканья

Эксперты из Киотского университета в Японии узнали о кошках нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была выявлена связь между геном андрогенного рецептора и особенностями поведения домашних кошек.

В опыте участвовали 280 животных.

Оказалось, что короткая версия данного гена связана с более частым мурлыканьем и голосовой активностью у кошек.

Ученые говорят: «Особенно интересными оказались гендерные различия в проявлении этих черт. Коты с короткой версией гена демонстрировали повышенную общительность с хозяевами, в то время как кошки с тем же генетическим вариантом чаще проявляли агрессию к незнакомцам».

Сообщается, что сравнительный анализ ДНК различных представителей семейства кошачьих продемонстрировал, что длинные версии гена андрогенного рецептора встречаются только у домашних кошек и, скорее всего, появились в процессе их одомашнивания.

По словам японцев, это объясняет, почему беспородные животные, часто происходящие от уличных кошек, обычно более разговорчивы, чем их породистые собратья.

Указывается, что данные результаты открывают новые перспективы для улучшения взаимопонимания между людьми и их пушистыми питомцами.

Специалисты отмечают, что, зная генетические особенности кошки, можно лучше понимать ее поведенческие склонности и создавать более комфортные условия содержания.

Резюмируется, что главная цель экспериментов – построение более гармоничных отношений между человеком и его четвероногими компаньонами, а в будущем планируется расширить работу, включив в нее и другие виды кошачьих.

Ранее японцы раскрыли интересный секрет кошек.