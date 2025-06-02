Американцы обнаружили еще одно опасное последствие ожирения

Эксперты из университета Джорджии в США обнаружили еще одно опасное последствие ожирения. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что была выявлена взаимосвязь между ожирением и тревожным поведением.
Так, опыты на мышах продемонстрировали, что диета с большим количеством жиров не только увеличивает вес, но и меняет мозговую активность наряду с составом кишечных бактерий.
Во время экспериментов животные, получавшие пищу с высоким содержанием жиров, демонстрировали более выраженное тревожное поведение по сравнению с контрольной группой.
Были замечены изменения в гипоталамусе, то есть области мозга, отвечающей за регуляцию метаболизма, а также значительные различия в микробиоме кишечника.
Ученые говорят: «Такие результаты позволяют по-новому взглянуть на взаимосвязь ожирения и психического здоровья».
Невзирая на то, что исследование проводилось на грызунах, специалисты акцентируют важность полученных данных для понимания аналогичных процессов у людей, особенно детей и подростков.
Теперь американцы хотят продолжить работу, изучая возможность обратного развития выявленных изменений при нормализации веса.
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