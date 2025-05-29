Лукашенко заявил о рекордном падеже скота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал большие проблемы в сельском хозяйстве своей страны. Он поведал, что случило.

Глава государства сказал: «Вопрос, разрушающий животноводческую отрасль, это падеж скота. О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума».

Кроме этого политик разозлился из-за того, что, по его словам, ветеринары, которые должны лечить животных и проводить профилактику болезней, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть эту проблему.

Ранее Лукашенко намекнул на вхождение Беларуси в состав России.