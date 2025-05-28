Кремль анонсировал возобновление переговоров с Украиной

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Украиной и Российской Федерацией (РФ) относительно полномасштабной войны. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, которого цитирует «Коммерсантъ».

Как пишет издание, Лавров не уточнял, где именно должна состояться встреча.

«На этих переговорах, 16 мая в Стамбуле, мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов (в отношении русского языка), будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в ближайшее время», — заявил Лавров.

Напомним, Путин выдвинул условия для завершения войны в Украине.