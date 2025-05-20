В Киеве детей госпитализировали в больницу прямо из детсада

Среди воспитанников одного из дошкольных учебных заведений Днепровского района в Киеве 19 мая зарегистрировали четыре случая острой кишечной инфекции. Об этом сообщил Киевский городской ЦКПХ МОЗ Украины.

«Все больные госпитализированы в медицинские учреждения столицы и проходят бактериологическое обследование на кишечную группу инфекций», — говорится в сообщении.

Начато эпидемиологическое расследование для выяснения источника и причин вспышки.

Напомним, в Киеве фиксируют вспышку кори и гепатита А.