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Новости > Ученые попытались объяснить странные колебания в разных уголках Земли

Ученые попытались объяснить странные колебания в разных уголках Земли

Агата Кловская
20.05.25 05:50
174
Ученые попытались объяснить странные колебания в разных уголках Земли

В разных частях Земли фиксируют очень странные колебания земной коры, которые продолжались сразу девять дней и были при этом равномерными. Международная группа экспертов попыталась разобраться в том, что же происходит.

Ученые говорят о том, что каждая волна длилась 92 секунды.

Добавляется, что их можно было ощутить даже в таких удаленных регионах, как Арктика и Антарктика.

Специалисты назвали новое явление «неопознанным сейсмическим объектом».

Также они отметили, что оно отличалось регулярностью и ритмичностью, которые не характерны для традиционных землетрясений или иных известных геологических процессов.

Одна из версий которую выдвинули, предполагает, что эти синхронные удары, схожие с гулом, могли быть вызваны столкновением морских волн, отражающихся от берегов материков и островов. Они происходят каждые полторы минуты и повторяются свыше десяти тысяч раз. В естественных условиях такие удары могут повторяться каждые полторы минуты.

Ранее ученый в Антарктиде сошел с ума.

Тэги: ученые, мир, наука

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