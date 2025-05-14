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Новости > Американцы развеяли популярный миф о мозге

Американцы развеяли популярный миф о мозге

Агата Кловская
14.05.25 06:09
159
Американцы развеяли популярный миф о мозге

Эксперты из Массачусетского технологического института в США развеяли популярный миф о мозге. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он не делится строго на «логическое левое» и «творческое правое» полушария.

Ученые подчеркивают: «Люди думают всем мозгом».

Добавляется, что, в том же время, при восприятии визуальных стимулов нейроны активируются асимметрично: левая часть мозга отвечает за правую сторону взгляда, а правая – за левую. Подобное разделение дает возможность избежать так называемых слепых зон и повысить эффективность восприятия.

Ранее полагалось, что уже на уровне префронтальной коры информация сливается в единую картину, однако теперь было выявлено, что даже там сохраняется смещение в сторону «контралатерального» полушария – противоположного по отношению к источнику визуального сигнала.

Указывается, что это подтверждается измерениями мозговой активности: волны гамма-диапазона усиливаются в том полушарии, которое обрабатывает соответствующую часть поля зрения.

До этого уже было установлено, что люди и животные лучше запоминают объекты, когда они распределены между сторонами поля зрения, что ученые называют «двусторонним преимуществом», но вот оно не идеально – человек может отслеживать только по одному объекту с каждой стороны.

Впрочем, не взирая на такое функциональное разделение, людям не трудно наблюдать за объектом, перемещающимся из одной части поля зрения в другую.

Резюмируется: «Мозг быстро передает информацию между полушариями, подобно тому, как сигнал переключается между базовыми станциями сотовой связи, что обеспечивает непрерывное и цельное восприятие окружающего мира».

Ранее был создан коктейль против деменции.

Тэги: ученые, мир, мозг, наука

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