ЕС выделит дополнительные €900 млн на оружие Украине

Евросоюз выделит дополнительные 900 млн евро на вооружение для Украины. Речь идет о деньгах за счет непредвиденных доходов от замороженных активов РФ. Об этом сказал заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис, сообщает Интерфакс-Украина.

«В течение следующих двух недель мы также потратим дополнительные 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины, и все это будет профинансировано за счет сверхприбылей от замороженных российских активов», — заявил он в Брюсселе в рамках работы Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС.

Фрис напомнил, что в прошлую пятницу высокий представитель ЕС Кая Каллас объявила, что ЕС инвестирует 1 млрд евро в оборонную промышленность Украины.

«На прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, и теперь деньги будут инвестированы в передовые технологии украинской оборонной промышленности, например, производство беспилотников и ракет. Таким образом, ЕС выделил в целом 3,3 млрд евро на поддержку Украины и ее оборонной промышленности», — отметил он.

Также Фрис сообщил, что будет создана новая рабочая группа Украина-ЕС по вопросам сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе, «чтобы способствовать поиску конкретных решений».

Он пояснил, что в настоящее время ЕС использует «все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы максимально поддержать Украину и ее интеграцию в европейскую оборонную, технологическую и промышленную базу».

«Однако мы знаем, что существуют также препятствия для интеграции, которые... создают задержки в производстве систем противоракетной обороны малой дальности и беспилотников, которые вам нужны. И мы знаем, что компании с обеих сторон имеют определенные опасения, то ли по поводу доступа к финансированию, то ли по поводу сертификации вашей продукции», — отметил Фрис и добавил, что именно над устранением имеющихся препятствий и будет работать новая рабочая группа.

Напомним, в ЕС озвучили сумму помощи Украине с начала войны.