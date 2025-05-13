Украина может снять запрет на переговоры с Путиным: в ОП назвали условие

Украина может внести изменения в запрет на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если последний согласится на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

Отвечая на вопрос о том, отменит ли Киев на запрет переговоров с Путиным, если последний все же отправится в Стамбул, Подоляк ответил: «Я думаю, что будут внесены опять же изменения в решение СНБО, если будем выходить на подписание документа».

«Вы правы, мы (Украина) не считаем Путина легитимным президентом, но, фактически он единолично контролирует Россию. Поэтому здесь юридически будет достаточно просто внести изменения в решение СНБО, будут приняты соответствующие необходимые юридические регламентные нормы», — пояснил Подоляк.

Отметим, что в октябре 2022-го Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о том, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным являются «невозможными».

Напомним, в Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным.