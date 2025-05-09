Названа дата церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV

В воскресенье, 18 мая, состоится церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV. Об этом информирует служба печати Святого престола.

В этот день он официально взойдет на папский престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.

Известно, что в субботу, 10 мая, понтифик встретится с членами Коллегии кардиналов, а в воскресенье, 11 мая, проведет традиционную проповедь Angelus на площади Святого Петра.

В понедельник, 12 мая, он примет на аудиенции представителей СМИ, следивших за конклавом.

Уточняется, что понтифик решил временно оставить на своих должностях всех членов римской Курии – руководство и чиновников Ватикана, взяв время на размышление, молитву и диалог.

Ранее новый Папа Римский сделал важное заявление по поводу Иисуса Христа.