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Новости > Трамп заинтриговал анонсом «большой торговой сделки»

Трамп заинтриговал анонсом «большой торговой сделки»

Агата Кловская
08.05.25 12:23
131
Трамп заинтриговал анонсом «большой торговой сделки»

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении объявить о заключении значительной торговой сделки между Штатами и неопределенной страной, которую американский лидер назвал «великой». Вероятно, речь идет о Великобритании. Об этом сообщает New York Times и Reuters.

Американский президент отметил, что проведет в четверг пресс-конференцию в Овальном кабинете по «большой торговой сделке с представителями большой и уважаемой страны»,

В своей заметке относительно таких намерений в Truth Social Трамп не уточнил, о каком государстве идет речь. И не стал раскрывать любые другие подробности.

Зато американский лидер сказал, что эта сделка будет «первой из многих».

Между тем, три человека, знакомые с вопросом, рассказали американскому изданию NYT о том, что ожидается, что президент США объявит о торговом соглашении между Штатами и Британией. Представитель Белого дома отказался комментировать публикацию Times.

Также западные СМИ обращают внимание, что британский фунт стерлингов подскочил по отношению к доллару после данной новости.

Отмечается, что потенциальная сделка станет второй для Британии за неделю после того, как страна заключила пакт о свободной торговле с Индией.

Британский чиновник заявил во вторник, что Лондон и Вашингтон достигли «значительного прогресса» в торговой сделке, которая, вероятно, будет включать снижение тарифных квот на сталь и автомобили.

Министр креативных индустрий Соединенного Королевская Крис Брайант в парламенте в среду рассказал также, что страна ведет «активные дискуссии» с топ-чиновниками США относительно объявленного Трампом 100% тарифа на все фильмы, произведенные за пределами Штатов.

Также западные СМИ пишут, что новость о вероятном торговом соглашении между США и Британией появилась в тот момент, когда официальные лица Штатов и Китая готовятся к переговорам в Швейцарии в субботу, которые могут стать первым шагом в решении торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Напомним, стало известно, когда США и Китай проведут переговоры по «торговой войне».

Тэги: США, тарифы, Дональд Трамп

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