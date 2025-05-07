Байден раскритиковал Трампа за его отношение к России

Экс-президент США Джо Байден назвал подход действующего лидера Штатов Дональда Трампа к войне России против Украины «современной политикой умиротворения». Об этом он сказал в интервью BBC.

С момента вступления в должность президент Трамп выбрал отличный от Байдена подход к войне, заявив Украине, что она должна рассмотреть возможность отдать часть территории России, если хочет, чтобы война закончилась.

«Это современная политика умиротворения», — сказал Байден о подходе Трампа.

Экс-президент США подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на захваченных территориях, поскольку считает Украину частью так называемой «матушки России».

«Кто бы ни думал, что он остановится, — просто дурак.. Я не понимаю, как можно верить, что если мы позволим диктатору и бандиту забрать большие куски чужой земли, это его удовлетворит. Это не логика, это иллюзия», — заявил Байден.

Политик также предупредил о последствиях для глобальной стабильности в случае ослабления поддержки США: «Я видел, как лидеры Европы начали спрашивать себя: что теперь делать? Могу ли я положиться на Америку? Они еще с нами?».

Байден подчеркнул, что от позиции США зависит не только судьба Украины, но и доверие к американскому лидерству во всем мире.

Напомним, Трамп раскритиковал исключение России из G7.