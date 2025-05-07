ЕС готовит удар по «теневому флоту» Путина: Bloomberg узнал о новых санкциях против РФ

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, нацеленный на ее так называемый «теневой флот» — сотни танкеров, которые Кремль использует для обхода нефтяного эмбарго. Об этом сообщает Bloomberg.

Новые санкции ЕС против скрытого флота нефтяных танкеров России, должны усилить давление на Москву из-за войны против Украины.

Согласно источникам, знакомым с вопросом, санкции, предложенные Еврокомиссией, охватят 60 физических и юридических лиц, а также будут включать ограничения в отношении около 150 судов.

Таким образом, общее количество судов в санкционном списке ЕС превысит 300, отметил один из собеседников Bloomberg.

Как отмечают источники, министры иностранных дел ЕС намерены официально принять предложенные меры во время заседания в Брюсселе, запланированного на 20 мая. Если предложения одобрят, это станет уже 17-м пакетом санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Санкции ЕС требуют единодушной поддержки всех государств-членов, и предложения могут претерпеть изменения до окончательного принятия, отмечает Bloomberg.

Механизм санкций предусматривает их возобновление каждые шесть месяцев — следующий дедлайн приходится на июль.

В то же время, как сообщает агентство, ЕС изучает способы расширения санкций против России без необходимости в одобрении всех 27 стран-членов. В частности, Еврокомиссия рассматривает возможность преобразования части ограничений в торговые меры, которые можно принять квалифицированным большинством, а не единогласно.

Напомним, ЕС готовит «план Б» по санкциям против России, если США выйдут из переговоров.