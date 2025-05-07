Минобороны анонсировало новые функции в «Резерв+»

Появятся новые услуги в приложении «Резерв+». Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Катерина Черногоренко на своей странице в Facebook.
«Запускаем новые услуги в "Резерв+". Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать их еще удобнее», — написала чиновница.
Среди новых функций:
— отсрочка по постановлению ВЛК;
— отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе;
— отображение данных об инвалидности.
В приложении также начнут отображать причины нарушения воинского учета.
Напомним, в приложении «Резерв+» появятся новые типы отсрочек