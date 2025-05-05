Трампу нужно еще две недели, чтобы понять, водит ли его Путин за нос

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что ему нужно время, чтобы ответить, тянет ли его за нос российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает NBC News.

В ходе беседы Трампу напомнили пост, в котором он предположил, что глава Кремля «водит его за нос» и, возможно, не хочет заканчивать войну в Украине.

Также важно отметить, что в конце апреля во время общения с журналистами он сказал, что ему нужно две недели, чтобы ответить, доверяет ли он Путину.

Сейчас же в интервью NBC на вопрос, недооценил ли Трамп Путина, тот сказал, что нужно еще пару недель или месяц.

«Нет. Я скажу вам об этом через месяц или через пару недель. Понятия не имею. Но могу сказать одно: его амбиции были во многом сдержаны, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс. Потому что он никого в Европе всерьез не воспринимал — он даже не перезванивал им», — ответил Трамп.

Напомним, Трампа удалось убедить, что Путин его «водит за нос».