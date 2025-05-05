Skype окончательно закрылся

Некогда популярный мессенджер Skype перестал работать с понедельника, 5 мая. Корпорация Microsoft прекращает его поддержку.

Накануне пользователи Skype получили сообщения, что они могут использовать свои данные для входа в бесплатную версию Microsoft Teams на любом поддерживаемом устройстве.

Поясняется, что контакты и чаты автоматически переносятся из одного сервиса в другой. Пользователи получают доступ ко многим основным функциям Skype, таким как видеозвонки, обмен сообщениями и файлами.

Кроме этого, как добавляется, приложение предоставляет доступ к возможностям организации встреч, управлением календарями, создания и присоединения к сообществам.

Стоит отметить, что данные в Skype будут храниться до января 2026-го года, а у людей пока есть возможность экспортировать их, в том числе без перехода в Teams, или удалить.

Подчеркивается, что если не предпринимать никаких действий, то эти данные будут удалены автоматически.

Напомним, что компания Skype была основана в 2003-м году. Позже, в 2011-м году Microsoft купила Skype за 8,5 миллиарда долларов, а вот сервис Teams был запущен в марте 2017-го года.

Ранее Microsoft определилась со сроками закрытия Skype.