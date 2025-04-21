Вопреки погоде в Ужгороде начали цвести сакуры

Несмотря на нынешнюю прохладную весну в Ужгороде зацвели сакуры. Об этом информирует местный городской совет.

Там говорят о том, что сакуры создают особую атмосферу спокойствия, красоты и напоминают о силе обновления.

Сказано: «В этом году цветение – с сердцами, полными благодарности. Потому что мы знаем: эта весна – благодаря тем, кто держит небо – нашим защитникам и защитницам».

Добавляется: «Приглашаем ужгородцев и гостей города насладиться моментом цветения, сохраняя уважение к природе, друг к другу и к условиям безопасности».

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