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Новости > В США подросток убил своих родителей, чтобы совершить покушение на Трампа, — CNN

В США подросток убил своих родителей, чтобы совершить покушение на Трампа, — CNN

Александр Панько
14.04.25 14:24
153
В США подросток убил своих родителей, чтобы совершить покушение на Трампа, — CNN

В США 17-летний подросток из Висконсина якобы убил своих родителей с целью покушения на президента Дональда Трампа. К такому выводу пришло Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает CNN.

Согласно материалам ФБР, полученным CNN, Никита Касаб призывал к убийству президента и свержению правительства США в своих письменных записях и текстовых сообщениях. Следователи утверждают, что убийство родителей было частью попытки получить «финансовые ресурсы и независимость», необходимые для осуществления плана.

Полиция считает, что мать подозреваемого, Татьяна Касаб, и отчим Дональд Майер были убиты 11 февраля. Их тела с огнестрельными ранениями нашли только 28 февраля после того, как шерифы округа провели проверку в доме.

Подозреваемого дома не было, а внедорожник отчима объявили в розыск.

В тот же вечер полиция города Вакини в Канзасе остановила угнанный автомобиль. За рулем находился Касаб. В салоне нашли 14 000 долларов наличными, ювелирные изделия на такую же сумму и револьвер Magnum 357, купленный отчимом парня.

В телефоне подростка обнаружили материалы, связанные с «Орденом девяти углов» — неонацистской сетью с расово мотивированными экстремистскими взглядами. Также у него нашли фото и переписку со ссылкой на своеобразный «манифест», который описывал планы по убийству президента, созданию бомб и террористических атак.

В трехстраничном документе, найденном ФБР, говорилось о необходимости убийства Трампа для политической революции в США и «спасения белой расы».

«Почему именно Трамп? Думаю, это очевидно. Устранение президента и, возможно, вице-президента гарантированно вызовет хаос», — говорится в одном из отрывков «манифеста».

Также в документе были изображения Адольфа Гитлера и текст: «Хайль Гитлер, хайль белая раса, хайль победа».

На телефоне также обнаружили инструкции по использованию дрона в качестве оружия. По данным следствия, подозреваемый частично оплатил покупку дрона и взрывчатки для атаки. Найдены и фото банковских карточек отчима и доступ к его банковскому аккаунту.

Один из одноклассников подозреваемого рассказал шерифу, что Касаб говорил ему о намерении убить родителей, но не имел оружия. Впоследствии тот сообщил, что планирует завести знакомство с владельцем оружия и похитить его.

Также Касаб утверждал, что контактировал с лицом из России, с которым планировал свергнуть правительство США и убить Трампа.

Подростку из Висконсина выдвинули девять уголовных обвинений Среди них два пункта — за умышленное убийство первой степени и еще два — за сокрытие трупа.

Федеральные следователи, со своей стороны, выдвигают три обвинения: в попытке убийства президента, заговоре и использовании оружия массового поражения.

Слушание по делу 17-летнего Касаба назначено на 7 мая.

Напомним, Иран готовил убийство Трампа.

Тэги: США, покушение, Дональд Трамп

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