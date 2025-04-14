Богдан Юлик и Империалбуд: как украсть миллиард на ремонте дорог, - расследование СМИ

В Николаевской области новосозданная тернопольская компания «Империалбуд» выиграла тендер на почти миллиард гривен для содержания дорог. Как сообщает канал «Невероятно, но факт», в биографии компании и связях фигурируют подозрительные факты, которые уже стали предметом расследований.

Как сообщил Центр публичных расследований со ссылкой на систему Prozorro, недавно на Николаевщине прошли торги на содержание дорог. На это выделили более 900 миллионов гривен. Тендер объявило «Агентство местных дорог Николаевской области».

Согласно тендерной документации, работы должны проводиться на автомобильных дорогах, общая протяженность которых составляет более 3 тысяч километров. Аукцион состоялся 10 апреля и в нем участвовали две компании — частное предприятие «Николаевмагистраль» и консорциум «Империалбуд». Последняя компания и одержала победу, предоставив предложение, которое составило примерно на 96 миллионов меньше ожидаемой стоимости. Сейчас фирма ожидает решения.

Центр публичных расследований решил узнать, кто получил многомиллионный подряд, есть ли у компании так называемые «красные флажки» в истории. Как выяснилось, компания-победитель «Империалбуд» — совсем новая на рынке. По данным сервиса YouControl, она была зарегистрирована в 2025 году в Тернополе, а ее уставный капитал составляет всего 100 тысяч гривен. Бенефициаром является Сергей Юзвишин, а среди учредителей — две компании: «Автомагистраль-Запад» и «Лезер-Ленд».

Как указано в расследованиях СМИ, именно с этими компаниями связывают Богдана Юлика — известного тернопольского бизнесмена, который ранее возглавлял Службу автомобильных дорог в Тернопольской области. Де-юре Богдан Юлик не является владельцем ни одной из фирм. В частности медиа неоднократно писали о многочисленных долгах компаний, связанных с бизнесменом Юликом, а также о фальсификации документов и использовании несуществующей техники в тендерах.

Консорциум «Империалбуд» участвовал только в трех тендерах, и с начала 2025 года на двух государственных тендерах заработал 1,6 миллиона гривен. Кстати, тендеры касались ремонта Учебного центра подготовки подразделений НГУ. При этом, несмотря на небольшой опыт компании на рынке, она получила почти миллиардный подряд.