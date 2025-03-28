Вратарь сборной Украины может перейти в бывший клуб Шевченко

26-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин (15 матчей в составе национальной команды) может перейти из мадридского «Реала», за который он выступает с 2018-го года, в итальянский «Милан». Об этом пишет издание Spazio Milan.

Произойдет это в том случает, если будущим летом бывший клуб Андрея Шевченко расстанется со своим основным стражем ворот Майком Меньяном. С французом еще не продлен контракт, а нынешнее соглашение истекает через год, из-за чего встал вопрос о его продаже.

Кроме украинца «Милан» присматривается к французскому вратарю «Лилля» Люке Шевалье.

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