Стало известно, сколько зерна экспортировала Украина в марте

Выяснилось, сколько зерна экспортировала Украина в марте. Об этом информирует министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Сообщается, что на 28 марта наша страна с начала 2024-2025-го маркетингового года (июль-июнь) экспортировала 32,389 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 3,206 миллиона тонн было отгружено в уходящем месяце.

Добавляется, что по состоянию на аналогичную дату прошлого года общий показатель отгрузок составлял 34,199 миллиона тонн, в том числе в марте было 4,529 миллиона тонн.

Говорится, что в разрезе культур с начала текущего сезона было экспортировано пшеницы 12,997 миллиона тонн (в марте 994 тысяч тонн), ячменя 2,206 миллиона тонн (62 тысячи тонн), ржи 10,8 тысяч тонн (ничего), кукурузы 16,72 миллиона тонн (2,14 миллиона тонн).

Сказано, что общий экспорт украинской муки с начала сезона оценивается в 53,1 тысячи тонн (в марте 4,5 тысячи тонн), в том числе пшеничной 49,2 тысячи тонн (4,4 тысячи тонн).

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