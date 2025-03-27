Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США готовы рассмотреть переподключение России к системе SWIFT

США готовы рассмотреть переподключение России к системе SWIFT

Агата Кловская
27.03.25 15:39
213
США готовы рассмотреть переподключение России к системе SWIFT

Соединенные Штаты Америки готовы рассмотреть повторное подключение России к системе SWIFT.

Такой вывод можно сделать из заявления министра финансов США Скота Бессента. Как он акцентировал в эфире Fox News, потенциальное подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий Кремля.

Он также прокомментировал требования, которые Россия выдвинула в контексте переговоров по прекращению огня в Украине. По его словам, они «на рассмотрении».

«От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. И президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах», — пояснил Бессент.

Напомним, Макрон назвал условие для снятия санкций с России.

Тэги: США, Россия, SWIFT

Комментарии

Статьи

27.03.25 19:26

ДТЭК просит о помощи, получая при этом 1 миллиард дивидендов

Автор: Александр Панько

Дайджест

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились
24.03.25 15:19

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.03.25 16:42

Зеленский посоветовал Трампу гарантированный способ завершить войну за 24 часа

27.03.25 16:14

Вскоре погода преподнесен украинцам крайне неприятный сюрприз

27.03.25 16:10

Огненное ДТП в Николаевской области оборвало две жизни

27.03.25 15:23

Медик из США развенчал весьма популярный миф

27.03.25 14:39

Синоптики пообещали украинцам улучшение погодных условий

27.03.25 14:32

УЕФА хочет вернуть Россию на международные соревнования, — The Independent

27.03.25 14:08

В Египте утонул батискаф с россиянами – есть погибшие

27.03.25 14:03

В США вновь запустят угольные шахты

27.03.25 13:53

Китай призвал США к сближению

27.03.25 16:42

Зеленский посоветовал Трампу гарантированный способ завершить войну за 24 часа

27.03.25 13:20

В Резерв+ стали доступны новые типы отсрочек

27.03.25 10:39

Украина в Совбезе ООН назвала три основных принципа в мирных переговорах с РФ

27.03.25 09:56

Келлог назвал самый сложный вопрос в окончании войны

27.03.25 08:42

Макрон пообещал Украине крупную военную помощь

26.03.25 16:30

Сотрудники СБУ предотвратили теракты в Тернополе и Запорожье

26.03.25 12:35

Россия планирует завершить «украинский вопрос» до 2026 года, — ГУР

26.03.25 11:41

Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах США с Украиной и Россией

26.03.25 11:26

Разведка США допускает, что Путин может применить ядерное оружие

26.03.25 09:42

В Эр-Рияде речь не шла о территориях, — Зеленский

21.03.25 15:25

Американцы поведали о пользе клубники

21.03.25 16:51

Обнаружена связь между рациональным мышлением и общим интеллектом

21.03.25 16:03

Выявлена новая польза куркумина

21.03.25 15:14

Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу Украины

21.03.25 14:29

Литва может отправить своих миротворцев в Украину

21.03.25 09:11

Трамп сделал несколько загадочных заявлений по поводу Украины

21.03.25 09:02

Сборная Украины оформила фантастический камбэк в матче против Бельгии

21.03.25 08:59

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 900 800 солдат

21.03.25 10:06

Госдеп заявил, что огонь в Украине вот-вот прекратится

21.03.25 13:18

В выходные украинцев ждет игривая погода

Фото и Видео
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с США
Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с США
Жители Европы заметили в небе загадочные спирали
Жители Европы заметили в небе загадочные спирали
ДНК Путина подтверждает его родство с Гитлером, — СМИ
ДНК Путина подтверждает его родство с Гитлером, — СМИ
Генштаб подтвердил поражение аэродрома «Энгельс»
Генштаб подтвердил поражение аэродрома «Энгельс»
Вебкам-модель Мария Ковальчук попала в больницу
Вебкам-модель Мария Ковальчук попала в больницу
Ким Кардашьян провела ночь с человекоподобным роботом Tesla
Ким Кардашьян провела ночь с человекоподобным роботом Tesla
В центре Одессы хладнокровно убили известного активиста Демьяна Ганула
В центре Одессы хладнокровно убили известного активиста Демьяна Ганула
Трамп высмеял носки Вэнса
Трамп высмеял носки Вэнса
Трамп демонстративно купил Tesla у Маска
Трамп демонстративно купил Tesla у Маска
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди