США готовы рассмотреть переподключение России к системе SWIFT

Соединенные Штаты Америки готовы рассмотреть повторное подключение России к системе SWIFT.

Такой вывод можно сделать из заявления министра финансов США Скота Бессента. Как он акцентировал в эфире Fox News, потенциальное подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий Кремля.

Он также прокомментировал требования, которые Россия выдвинула в контексте переговоров по прекращению огня в Украине. По его словам, они «на рассмотрении».

«От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. И президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах», — пояснил Бессент.

Напомним, Макрон назвал условие для снятия санкций с России.