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Новости > Более 170 домов в Киеве остались без отопления

Более 170 домов в Киеве остались без отопления

Агата Кловская
24.02.25 13:25
51
Более 170 домов в Киеве остались без отопления

В Киеве на проспекте Академика Глушкова обнаружены повреждения магистральной теплосети, из-за чего без отопления остались 176 жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба «Киевтеплоэнерго».

«На месте работают аварийные бригады и специальная техника. Восстановить теплоснабжение планируют в течение суток», — говорится в сообщении.

На время работ было приостановлено теплоснабжение на Голосеевском проспекте и в микрорайонах Теремки-1 и Теремки-2.

Без тепла остались 176 жилых домов, две поликлиники и 18 учебных заведений.

Напомним, киевлян предупредили об опасности в воздухе.

Тэги: Киев, отопление

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