Трамп сделал заявление по итогам встречи РФ и США в Саудовской Аравии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на пресс-конференции прокомментировал первые официальные переговоры между американской и российскими сторонами, а также сделал ряд заявлений о войне в Украине и о возможном мире.

В частности, он заявил, что Россия «стремится остановить войну».

«Она хочет остановить происходящую дикость. Ее солдаты погибают там тысячами еженедельно. Это не американские солдаты, это преимущественно российские и украинские солдаты, хотя и корейские тоже», — сказал он.

Трамп назвал войну бессмысленной, отметив, что все будут поражены, когда увидят реальные цифры военных и гражданских потерь.

«Я видел фотографии с поля боя — это как Геттисберг (битва под Геттисбергом — самая масштабная во времена Гражданской войны в США), везде тела погибших. Это потери тысяч военных. Вскоре вы увидите полные цифры, будете поражены, сколько людей погибло, больше чем вы думаете», — отметил Трамп.

Он добавил, что этого не произошло бы при его президентстве.

Также он заявил, что россияне не уничтожили украинскую столицу, «потому что не хотели».

«Города разрушены. С Киевом это не сделали, потому что, видимо, экономят ракеты. Но если бы хотели, то это было бы не 20% страны, а 100%», — заявил он.

Политик упомянул о заявлении Зеленского о том, что Украина не получила всю обещанную американскую помощь. По словам Трампа, он не увидел никакой четкой бухгалтерии по помощи Украине.

«Почему за три года этого не сделали? Я мог бы достичь такого соглашения, чтобы почти вся украинская земля осталась за Украиной и почти не было бы разрушений, но президент Байден решил этого не делать», — сказал он.

По его словам, Европа потратила на помощь Украине гораздо меньше, хотя находится территориально ближе.

Напомним, в Госдепе озвучили итоги переговоров с РФ.