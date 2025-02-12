В Греции избрали нового президента

65-летний кандидат от правящей партии «Новая демократия» Константинос Тасулас был избран новым президентом Греции. Экс-спикер парламента победил в четвертом туре голосования, которое проходило в законодательном органе страны.

Политик получил 160 голосов из 300, при необходимом 151 голосе.

Добавим, что кандидат от ПАСОК Тасос Янницис получил 34 голоса, кандидат от СИРИЗА Лука Кацели собрал 29 голосов, а писатель Костас Кириаку от партии «Ники» имеет в своем активе 14 голосов.

Отметим, что в голосовании не участвовали партии «Новые левые» и «Курс свободы», а всего проголосовали 276 депутатов.

Приведение к присяге нового президента Греции состоится 13 марта.

Ранее в Греции разрешили голубые и розовые браки.