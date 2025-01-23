Стало известно, что Байден пообещал Трампу

Перед своим уходом из Белого дома уже бывший президент США Джо Байден написал письмо новому главе государства Дональду Трампу. В нем политик дал обещание.

Среди прочего, в нем сказано: «Американский народ и люди по всему миру смотрят на Белый дом из-за его стабильности во время неизбежных штормов истории. Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с ее основания».

В свою очередь, Дональд Трамп уже прокомментировал послание, назвав его «немного вдохновляющим и милым».

Ранее Трамп жестко наехал на мигрантов.