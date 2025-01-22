Си Цзиньпин провел видеозвонок с Путиным

Лидер Китая Си Цзиньпин провел видеозвонок с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили сотрудничество России и Китая. Об этом сообщает «Риа.новости».

Во время разговора Путин и Си обсудили развитие российско-китайского партнерства и стратегическое взаимодействие. Также Путин заявил, что совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах.

«Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках — в Организации Объединенных Наций и ее Совете Безопасности, ШОС, „Группе двадцати“, АТЭС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом», — заявил Путин.

Напомним, Си Цзиньпин заявил Путину, что Китай и РФ всегда движутся «рука об руку».